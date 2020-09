Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Oldtimer entwendet - Mitfahndungsersuchen der Polizei Essen

Krefeld (ots)

Am 12. September 2020 meldete ein 78-jähriger Essener seinen Oldtimer als gestohlen.

Der graue Mercedes SL ist mit GPS ausgestattet. Ermittlungen der Polizei Essen ergaben, dass der Oldtimer am 7. September 2020 in der Zeit von 03:07 Uhr bis 05:10 Uhr auf dem Autohof an der Nirostastraße abgestellt wurde. Das Kriminalkommissariat 32 der Polizei Essen bittet um Hinweise unter der 0201 829-5321.

Die Pressemeldung der Polizei Essen finden Sie hier:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/4705982 (427)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Krefeld

Pressestelle

Telefon: 02151 634 1111

oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0

https://krefeld.polizei.nrw/

Besuchen Sie auch unsere facebook-Seite

http://www.facebook.com/Polizei.NRW.KR

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell