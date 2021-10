Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Neuharlingersiel - Radfahrerin verletzt

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Neuharlingersiel - Radfahrerin verletzt

Ein 13-jähriges Mädchen ist am Sonntag in Neuharlingersiel bei einem Unfall verletzt worden. Das Mädchen war mit einem Fahrrad unterwegs und schob es nach ersten Erkenntnissen gegen 17.45 Uhr über die Straße Deichstrich. Ein herannahender 55-jähriger Taxifahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß mit dem Mädchen zusammen. Die 13-Jährige wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in vierstelliger Höhe.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell