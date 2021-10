Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Bushaltestelle beschädigt +++ Großefehn/Spetzerfehn - Autotür zerkratzt +++ Norderney - Tatverdächtige nach Farbschmierereien ermittelt

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Bushaltestelle beschädigt

In Aurich wurde am Wochenende eine Bushaltestelle beschädigt. Unbekannte zerstörten in der Westerlooger Straße eine Glasscheibe der Haltestelle "Alter Heerweg". Der Vorfall ereignete sich zwischen Samstagabend und Sonntag, 8 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei Aurich entgegen unter Telefon 04941 606215.

Großefehn/Spetzerfehn - Autotür zerkratzt

In Spetzerfehn haben Unbekannte ein Auto zerkratzt. Zwischen Freitag, 19 Uhr, und Samstag, 17.30 Uhr, beschädigten die Täter auf einem Grundstück im Münkeweg die Beifahrertür von einem Opel Corsa-E. Der entstandene Sachschaden liegt im dreistelligen Euro-Bereich. Hinweise auf die Verursacher nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606215.

Norderney - Tatverdächtige nach Farbschmierereien ermittelt

Am Montagabend kam es auf Norderney zu einer Sachbeschädigung. In einem leerstehenden Gebäude im Waldweg wurden nach ersten Erkenntnissen mittels Sprühfarbe Fenster und Wände beschmiert. Die Täterinnen flüchteten von der Örtlichkeit, konnten jedoch wenig später ermittelt werden. Es handelt sich bei den Tatverdächtigen um zwei Jugendliche im Alter von 14 und 16 Jahren. Es wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell