Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach, L 78 - Kollision während der Einsatzfahrt

Gernsbach (ots)

Bei einer Einsatzfahrt mit Blaulicht und Martinshorn ist eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Gaggenau am Sonntagnachmittag auf dem Weg zu einer Unfallaufnahme in der verlängerten Badener Straße mit einem entgegenkommenden Motorradfahrer zusammengestoßen. Der 34 Jahre alte Kawasaki-Lenker hat sich hierbei Verletzungen an der Hand zugezogen und wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik nach Rastatt gebracht. Nach bisherigen Feststellungen der Beamten des Verkehrsdienstes Offenburg ist der Biker gegen 16:15 Uhr beim Blick in seinen Rückspiegel auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit dem Polizeifahrzeug kollidiert. Zur Unfallaufnahme musste die L 78 halbseitig gesperrt werden. Der Sachschaden wird insgesamt auf etwa 13.000 Euro beziffert. Sowohl das Motorrad, als auch der Streifenwagen mussten abgeschleppt werden.

/wo

