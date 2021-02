Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Innerhalb von einer Stunde 2 Festnahmen am Hauptbahnhof Aachen - Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl - 11 Monate Freiheitsstrafe

Aachen

Am Mittwochabend hat die Bundespolizei innerhalb von einer Stunde zwei Männer aus Guinea festgenommen. Beide Festnahmen ereigneten sich am Hauptbahnhof Aachen.

Im ersten Fall stellte sich ein 28-jähriger Mann aus Guinea freiwillig auf der Wache der Bundespolizei. Der Grund seines Begehrens war die Stellung eines Asylantrages. Er wies sich dabei mit einer belgischen Aufenthaltskarte für Asylbewerber aus, die für die Einreise nach Deutschland als Ausweispapier nicht ausreichte. Um den Sachverhalt aufzuklären, wurden die belgischen Behörden um Auskunft gebeten. Dabei stellte sich heraus, dass sein Asylantrag in Belgien bereits abgelehnt war. In Deutschland befand sich der Betreffende 2019 auch in einem Asylverfahren, bis er wenig später untergetaucht war. Vom Ausländeramt Detmold bestand deswegen eine Festnahmeausschreibung zur Ausweisung/Abschiebung. Von der Staatsanwaltschaft Arnsberg bestand zudem eine Ausschreibung zur Aufenthaltsermittlung wegen eines laufenden Strafverfahrens wegen Betruges.

Der Mann wurde festgenommen und wegen der unerlaubten Einreise beanzeigt. Im Anschluss wurde er zur Verfügung des Ausländeramtes Aachen in den Polizeigewahrsam des Polizeipräsidiums Aachen eingeliefert. Das Ausländeramt wird heute über den weiteren Verbleib des 28-Jährigen entscheiden.

Die zweite Festnahme erfolgte nur eine Stunde später auf Bahnsteig 7. Hier wurde ein 23-Jähriger Mann aus Guinea von den Beamten kontrolliert. Bei der Kontrolle stellten sie eine Ausschreibung der Staatsanwaltschaft Dortmund mit Haftbefehl fest. Bereits Ende 2019 wurde der Betreffende wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz vom Amtsgericht Dortmund zu einer Freiheitsstrafe von 11 Monaten auf Bewährung verurteilt.

Da er während seiner 3-jährigen Bewährungszeit gegen die Bewährungsauflagen verstoßen hatte, wurde seine 11-monatige Freiheitsstrafe aktiviert. Der 23-Jährige wurde nach seiner Festnahme in die Justizvollzugsanstalt Aachen eingeliefert.

