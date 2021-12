Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall ohne Verletzte in Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

Am Montagmorgen befuhr ein 24-jähriger Pkw-Fahrer die Peterstraße auf der linken von zwei Fahrspuren in Richtung stadtauswärts. Als er das Martinshorn eines Rettungswagens hörte, wechselte er auf die rechte Fahrspur und übersah einen dort fahrenden Linienbus. Bei dem nachfolgenden Zusammenstoß entstand erheblicher Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

