Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Versuchter Einbruch in Postfiliale in Wilhelmshaven - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Am Mittwoch, den 01.12.2021, gegen 04:05 Uhr, versuchten drei bislang unbekannte Täter durch Hebeln an einem Fenster gewaltsam in die Räumlichkeiten einer Postfiliale in der Straße "Feldmark" zu gelangen. Die Täter wurden hierbei von einem Passanten gestört und flüchteten ohne Diebesgut. Sie können wie folgt beschrieben werden: - ca. 175 cm groß - normale Statur - dunkle Bekleidung - trugen eine Vermummung Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04421 9420 mit der Polizei Wilhelmshaven in Verbindung zu setzen.

