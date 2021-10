Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Nach einem Verkehrsunfall in Ückendorf mit einem leicht verletzten Kind sucht die Polizei nach Zeugen. Am Sonntagabend, 17. Oktober 2021, hatte ein 34-jähriger Gelsenkirchener den Notruf 110 gewählt. Der Mann meldete einen Verkehrsunfall auf der Bochumer Straße in Höhe der Breilstraße, bei dem sein Sohn leicht verletzt wurde. Der Unfallzeitpunkt war bereits am Samstag, 16. Oktober 2021, gegen 18 Uhr. Zu dieser Zeit hatte laut Angaben des Vaters ein Auto den zehn Jahre alten Sohn angefahren. Die Polizei bittet den Fahrer, ebenso wie Zeugen des Unfalls, sich telefonisch zu melden beim Verkehrskommissariat unter der 0209 365 6231 oder bei der Leitstelle unter der 0209 365 2160. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell