Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Raub an Geldautomaten in der Altstadt

Gelsenkirchen (ots)

Am Samstag, 16.10.21, 15:10 Uhr wurde ein 75jähriger Gelsenkirchener Opfer eines Raubes. Als der Geschädigte am Geldautomaten einer Bank in der Von-Oven-Straße in der Altstadt Geld abheben wollte, wurde er von zwei unbekannten Männern zunächst bedrängt. Nachdem er seine PIN in das Gerät getippt hatte, hielt ihm plötzlich einer der Täter eine Zeitung vor das Gesicht, so dass die Sicht auf das Display verdeckt wurde. Die beiden Männer schubsten den Geschädigten zur Seite und hoben einen Betrag von 500 Euro von seinem Konto ab. Bei einem anschließenden Gerangel um die Banknoten wurde der Gelsenkirchener leicht verletzt, den Tätern gelang dennoch die Flucht mit dem Geld. Die beiden Tatverdächtigen können wie folgt beschrieben werden: 1. ca. 20 Jahre alt, ca. 165 cm groß, schlank, bekleidet mit schwarzer Trainingshose, weißen Turnschuhen, weißer Jacke mit schwarzem Schulterbesatz mit einem auffälligen weißen, senkrecht angebrachten Streifen mittig, schwarze Kappe mit weißem Muster; 2. ca. 25 Jahre alt, ca. 185 cm groß, bekleidet mit schwarzer Trainingshose, schwarzen Turnschuhen mit weißer Sohle, schwarzer Jacke, schwarze Kappe mit hellem, rundem Aufdruck vorn. Sachdienliche Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 21 unter 0209 365 8112, oder die Krimanalwache unter 0209 365 8240.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell