Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Gast nach Kneipenbesuch zusammengeschlagen

Gelsenkirchen (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag besuchte ein 32jähriger Gelsenkirchener eine Gaststätte an der Schemannstraße. Hier geriet er im Laufe des Abends mehrfach mit einer Personengruppe in verbale Streitigkeiten. Diese gipfelten schließlich in einer körperlichen Auseinandersetzung, als alle Beteiligten das Lokal verließen. Der Geschädigte wurde von mehreren Personen aus der Gruppe gemeinschaftlich angegriffen und zusammengeschlagen. Bei Eintreffen der Polizei flüchteten die Täter, vier von ihnen konnten jedoch nach kurzer Verfolgung durch die Beamten aufgehalten und festgenommen werden. Den stark alkoholisierten Personen wurden auf der Polizeiwache Blutproben entnommen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft durften sie nach erfolgter erkennungsdienstlicher Behandlung das Revier verlassen. Sie erwartet nun ein Strafverfahren. Der Geschädigte musste zur medizinischen Versorgung seiner Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell