Polizei Dortmund

POL-DO: Verdacht auf Brandstiftung: Polizei sucht Zeugen nach Brand in einem Kleingarten

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1082

Zeugen sucht die Kriminalpolizei nach einem Brand am Sonntag (10.10.2021) an der Tewaagstraße in Dortmund Mitte.

Das Feuer brach gegen 18.30 Uhr in einer Laube der Gartenanlage "Schrebergarten 06" aus. Beschädigt wurde das Dach der Laube. Unbekannte entwendeten zudem mehrere Gartenmöbel von der Parzelle.

Die Laube liegt in unmittelbarer Nähe eines Rad- und Fußwegs an der Tewaagstraße.

Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise an die Kriminalwache unter Tel. 0231/132 7441.

