Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei bittet um Mithilfe bei Suche nach vermisstem 83-jährigen Lüner

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.:1080

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach Werner Thamm. Der 83-jährige Lüner wird seit Donnerstag (7. Oktober) vermisst. Zuletzt hielt er sich vermutlich an seiner Wohnanschrift in der Görresstraße in Lünen auf. Eine Eigengefährdung ist nicht auszuschließen.

Werner Thamm wird wie folgt beschrieben: 168 cm groß, normale Statur, graue Haare. Zu seiner Bekleidung ist nichts bekannt. Vermutlich ist er fußläufig unterwegs.

Wenn Sie den Vermissten sehen, verständigen Sie bitte die Kriminalwache der Dortmunder Polizei unter 0231/132-7441.

