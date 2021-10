Polizei Dortmund

POL-DO: Zeugen entdecken mutmaßlichen Einbrecher in Bürogebäude in der Innenstadt - Festnahme

Dortmund (ots)

Zeugen haben am Samstagmorgen (9. Oktober) einen mutmaßlichen Einbrecher in einem Büroebäude an der Kampstraße auf frischer Tat ertappt. Die Polizei nahm den Mann fest. Er befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft.

Die Beamten waren gegen 9.40 Uhr verständigt worden. Der Mann hatte sich auf bislang unbekannte Weise Zutritt zu dem Gebäude verschafft. Von einer Zeugin war er dann dabei ertappt worden, wie er versuchte eine Tür aufzuhebeln. Zwei weitere Zeugen nahmen bei der anschließenden Flucht die Verfolgung auf und riefen die Polizei.

Die Beamten konnten den 36-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz im Bereich des Westenhellwegs vorläufig festnehmen und ins Polizeigewahrsam bringen. Bei seiner Durchsuchung fanden sie neben Betäubungsmitteln auch ein Mobiltelefon, das ihm offenbar nicht gehörte.

Erste Ermittlungen ergaben, dass der Mann bereits mehrfach (und auch in naher Vergangenheit) wegen ähnlicher Delikte polizeilich in Erscheinung getreten und zudem mehrfach verutreilt worden ist.

Er wurde noch am gestrigen Tag einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ.

Hinweis für Medienvertreter: Fragen zu dieser Pressemitteilung richten Sie bitte zu den üblichen Geschäftszeiten ab Montag, 7 Uhr, an die Pressestelle.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell