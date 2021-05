Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Nicht angezogene Handbremse führt zu Blechschaden (09.05.2021)

Donaueschingen (ots)

Eine nicht richtig angezogene Handbremse hat am Sonntag gegen 13.30 Uhr zu einem Unfall auf der Käferstraße geführt. Ein 40-jähriger Besitzer eines Audi A 4 zog beim Abstellen die Handbremse nicht fest genug an, wodurch sich das Auto selbstständig machte. Der Wagen rollte gegen einen geparkten 3-er BMW. An beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von jeweils rund 1.500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell