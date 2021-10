Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei sucht Zeugen nach Angriff auf Tattoostudio

Dortmund (ots)

20 bis 30 dunkel gekleidete und teilweise auch maskierte Personen griffen am Montag (11.10.2021) gegen 17.30 Uhr ein Tattoostudio an der Rheinischen Straße / Ecke Siemensstraße in Dortmund an. Zunächst beschädigten sie eine Schaufensterscheibe.

Im Tattoo-Studio verletzten sie eine Person. Anschließend flüchtete die Tätergruppe in Richtung Innenstadt.

Die Polizei erhielt mehrere Zeugenhinweise und leitete eine Fahndung ein. Zu den Hintergründen der Tat kann die Polizei derzeit keine weiteren Angaben machen.

Zu keinem Zeitpunkt bestand eine Gefahr für Unbeteiligte.

Weitere Zeugenhinweise bitte an die Kriminalwache unter Tel. 0231/132-7441.

