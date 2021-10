Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Hakenkreuzschmierereien in Schalke

Gelsenkirchen (ots)

In der Nacht von Samstag, 16.10.21, bis Sonntag, 17.10.2021 wurden zahlreiche Hausfassaden in Gelsenkirchen-Schalke mit Hakenkreuzsymbolen beschmiert. Die etwa 20 - 50 cm großen Symbole wurden von derzeit unbekannten Täter mit schwarzer Sprühfarbe auf Hauswände an der Wilhelminen-, Grillo-, Herzog- und Fürstinnenstraße aufgebracht. Sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen oder Tatverdächtigen bitte an die Kriminalinspektion Polizeilicher Staatsschutz unter 0209 365 8501 oder die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell