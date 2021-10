Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Einbruch in Baumarkt

Rottweil (ots)

Unbekannte Täter sind am Wochenende in einen Baumarkt auf der Saline eingebrochen. Wie die Polizei am Sonntagmorgen feststellte, drangen sie über einen Kellerschacht in das Gebäude ein und lösten dabei den Alarm aus. Vermutlich deswegen machten sich die Unbekannten kurz darauf auf und davon. Ob aus dem Markt etwas gestohlen wurde, ist bislang unklar. Die Polizei durchsuchte das komplette Gebäude und sicherte Spuren. Die Fahndung nach den Tätern blieb allerdings bislang erfolglos. Wie hoch der entstandene Schaden bei dem Einbruch ist, steht noch nicht fest.

