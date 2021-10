Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Niedereschach (Niedereschach

Schwarzwald-Baar-Kreis) Polizei sucht Zeugen zu einer Unfallflucht (03.10.2021)

Niedereschach (ots)

Eine Unfallflucht begangen hat ein Kleintransporter Fahrer in der Nacht von Samstag auf Sonntag auf der Straße "Lärchenweg". Ein Unbekannter streifte mit einem Fiat Ducato einen im Einmündungsbereich zur Fichtenstraße abgestellten Seat Ibiza und verursachte Fremdschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Ohne sich darum zu kümmern, fuhr der Verursacher weiter und stellte seinen Fiat, an dem ebenfalls Blechschaden in Höhe von rund 3.000 Euro entstand, nicht weit von der Unfallstelle entfernt ab. Den Unfall meldete er nicht. Die Polizei ermittelt und bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum Fahrer machen können, sich beim Polizeirevier Villingen, Telefon 07721 601-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell