Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Radfahrer prallt gegen Laternenmast (03.10.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Leichte Verletzungen zugezogen hat sich ein Radfahrer am Sonntagabend gegen 20 Uhr auf der Spittelstraße. Ein 18-Jähriger Mountainbike Fahrer fuhr rechts neben einer Radfahrerin auf einem Radweg in Richtung stadteinwärts. Als sich die Lenker der Räder etwas zu nahekamen, machte der junge Mann einen Ausweichschlenker nach rechts und prallte dabei gegen einen Laternenmast. Wegen den Verletzungen brachte ihn ein Krankenwagen in eine Klinik. Am Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von rund 50 Euro.

