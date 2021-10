Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim

Schwarzwald-Baar-Kreis) Cabriolet-Verdeck aufgeschlitzt (03.10.2021)

Bad Dürrheim (ots)

Ein Unbekannter hat am Sonntagmorgen ein auf der Straße "Johann-Sebastian-Bach-Weg" abgestelltes Cabriolet beschädigt. Der Täter schlitzte mit einem scharfen Gegenstand das Stoffverdeck eines roten Mercedes auf und verursachte einen Schaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Personen, die Hinweise zur Sachbeschädigung geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwenningen, Telefon 07720 8500-0, in Verbindung zu setzen.

