Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hüfingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Kleinbus kracht durch geschlossene Bahnschranke (03.10.2021)

Hüfingen (ots)

Zu einem Unfall mit Blechschaden gekommen ist es am Sonntag gegen 15 Uhr auf einem Bahnübergang auf der Straße "Stettenwinkel". Ein 64-jähriger Kleinbus-Fahrer wollte an einer geschlossenen Schranke am Bahnübergang anhalten. Aufgrund eines Bedienfehlers beschleunigte er jedoch seinen Iveco-Bus und durchbrach die Schranke. Da sich in diesem Moment kein Zug näherte, verlief der Vorfall relativ glimpflich und der alleine im Bus sitzende Fahrer blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 8.000 Euro, zu einer Gefährdung des Bahnverkehrs kam es nicht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell