Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Raubstraftat in Rostock-Lütten-Klein

Rostock (ots)

Am späten Montagnachmittag, gegen 18:00 Uhr, traf ein 17 jähriger in der Nähe der Grundschule in der Turkuer Str., auf eine Gruppe von 10-15 Jugendlichen. Aus dieser Gruppe heraus wurde er von einer männlichen Person unter Vorhalt eines Messers zur Herausgabe seines Smartphones und seiner Kopfhörer aufgefordert. Als man ihm diese abgenommen hatte, wurde er von mehreren Personen attackiert. Er erhielt Schläge ins Gesicht und wurde getreten. Als die Polizei den Ort des Geschehens erreichte, hatten die Angreifer den Ort in unterschiedliche Richtungen verlassen. Der 17jährige wurde zur Untersuchung und Behandlung seiner Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Die Beamten konnten in der Nähe einige Personen befragen, die das Geschehen wahrgenommen hatten. Den bekannt gewordenen Anhaltspunkten zu den Tatverdächtigen geht das Kriminalkommissariat in den weiteren Ermittlungen nach, die wegen einer Raubstraftat geführt werden.

Wer das Geschehen ebenfalls beobachtet hat, wird gebeten, seine Hinweise an den Kriminaldauerdienst Rostock, Tel. 0381/4916-1224 zu richten.

Gert Frahm Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock

