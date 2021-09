Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Brand in einer Lagerhalle im Rostocker Stadtteil Peez

Rostock (ots)

Am späten Montagnachmittag kam es gegen 17:20 Uhr zu einem Brand von Material, welches unmittelbar vor der Halle lagerte. Das Feuer breitete sich rasch auf das Gebäude aus, dass von einer Firma aus der Plastikverabreitung genutzt wird.

Die Feuerwehr konnte eine Brandausbreitung auf weitere Gebäude verhindern. Das Schadensausmaß an und in der betroffenen Halle ist derzeit noch nicht konkret bestimmt.

Das Kriminalkommissariat Rostock hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Am Dienstag werden Ermittler weitere Untersuchungen am Brandort durchführen. Die Feuerwehr führt in den Nachtstunden eine Brandwache durch.

Gert Frahm Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell