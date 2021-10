Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Geisingen, Lkr. Tuttlingen) Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf (02.10.21)

Geisingen (ots)

Am Samstagabend wurde in Geisingen in der St. Joos-Straße ein geparktes Fahrzeug durch einen unbekannten Fahrzeugführer angefahren und erheblich beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Das geparkte Fahrzeug wurde im Heckbereich linksseitig stark beschädigt. Zur Klärung dieser Verkehrsunfallflucht benötigt die Polizei Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen mögen sich beim Polizeirevier Tuttlingen unter 07461/941-0 melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell