Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg-Ortsteil Fützen) Tödlicher Unfall bei Baumfällung (02.10.2021)

Blumberg (ots)

Am Samstagnachmittag führte ein 56-jähriger Mann und eine 77-jährige Frau in einem Wald bei Fützen, Gemeinde Blumberg, Forstarbeiten durch. Beim Fällen eines Baumes kam es augenscheinlich zu einer Unregelmäßigkeit, der fallende Baum traf den Forstarbeiter im Gesicht und verletzte diesen schwer. Auch die Frau wurde hierbei verletzt. Durch Rettungskräfte des DRK und der Bergwacht musste der Mann reanimiert werden, im Anschluss wurde er in eine Klinik geflogen, wo er am Abend seinen schweren Verletzungen erlag.

