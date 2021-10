Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Fahrradfahrer bei Unfall verletzt (30.09.2021)

Rottweil (ots)

Am Donnerstag gegen 19 Uhr ist es auf der Neufraer Straße zu einem Unfall zwischen einem Auto- und einem Fahrradfahrer gekommen. Eine 45-jährige VW-Fahrerin fuhr von einem Kreisverkehr kommend in Richtung Neufra, wo sie nach links in einen Parkplatz abbiegen wollte. Dabei übersah sie einen 28-jährigen Radfahrer, der auf dem Fahrradweg in Richtung Kreisverkehr fuhr. Es kam zum Zusammenstoß und der Fahrradfahrer stürzte. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 1.700 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell