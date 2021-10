Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen/Hohentwiel, Lkrs Konstanz) Auffahrunfall an einer Ampel mit hohem Sachschaden (30.09.2021)

Singen (ots)

Rund 25.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Auffahrunfalls, der sich am Donnerstagnachmittag gegen 15.00 Uhr auf der B 34 ereignet hat. Ein 23-jähriger Fahrer eines VW Transporters bremste an der Kreuzung zur Auffahrt B33 neu in Fahrtrichtung Konstanz an der Ampel, da diese auf "gelb" schaltete. Ein hinter ihm fahrender 57-jähriger Vito-Fahrer erkannte die Situation zu spät und prallte auf das Heck des VW. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell