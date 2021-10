Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell am Bodensee, Lkrs. Konstanz) Beim Ausparken Auto beschädigt (30.09.2021)

Radolfzell (ots)

Ein 82- jähriger Autofahrer hat am Donnerstag gegen 12.30 Uhr einen auf einem Parkplatz in der Badener Straße abgestellten VW beschädigt. Der Mann wollte rückwärts aus einer Parklücke ausfahren und beschädigte den nebenan geparkten VW. An beiden Autos entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von über 8.000 Euro.

