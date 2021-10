Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Landkreis Konstanz) Unfall bei Spurenwechsel im Kreisverkehr (30.09.2021)

Singen (ots)

Ein Unfall mit zwei Autos hat sich am Donnerstagmittag in einem zweispurigen Kreisverkehr in der Steißlinger Straße und Georg-Fischer-Straße ereignet. Gegen 13.15 wechselte ein 79-jähriger Skoda-Fahrer von der inneren Spur auf die äußere Spur und übersah hierbei einen neben ihm fahrenden Kia eines 31-Jährigen. Beim Zusammenstoß entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

