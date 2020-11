Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Seat-Fahrer rammt zwei geparkte Fahrzeuge

PirmasensPirmasens (ots)

Gestern, um 20:30 Uhr, befuhr ein 26jähriger Fahrer eines Seat die Rodalber Straße vom Sommerwald kommend in Fahrtrichtung Innenstadt. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem am Fahrbahnrand geparkten Kleinkraftrad und einem geparkten Landrover. An allen Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Genauere Angaben liegen hierzu nicht vor. Alle Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Im Fahrzeuginneren des Verursachers wurde Erbrochenes festgestellt. Außerdem wies er drogenbedingte Ausfallerscheinungen auf. Ein freiwilliger Drogentest sowie ein Atemalkoholtest wurden zunächst verweigert, weshalb eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt wurde. Ein nach der Blutprobe auf Ansinnen des Verursachers durchge-führter Drogentest verlief in allen Punkten negativ. Dennoch ist nicht auszuschließen, dass der Test lediglich aufgrund erst kurz zuvor eingenommener Drogen noch nicht positiv reagieren konnte. Klarheit wird die Blutanalyse bringen. Ein Verfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung wurde eingeleitet. pips

