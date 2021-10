Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Nach Parkrempler geflüchtet (30.09.2021)

Konstanz (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einer Verkehrsunfallflucht, die ein unbekannter Autofahrer am Donnerstag zwischen 17.00 Uhr und 17.15 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Max-Stromeyer-Straße begangen hat. Der Unbekannte prallte vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen einen abgestellten Suzuki und fuhr anschließend davon, ohne sich um den angerichteten Sachschaden in Höhe von über 1.500 Euro zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-0, entgegen.

