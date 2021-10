Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar

Landkreis Rottweil) Unbekannte besprühen Garagenwand (01.10.2021)

Sulz a.N. (ots)

Eine Sachbeschädigung durch Farbschmierereien haben Unbekannte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in der Neckarstraße begangen. Die Täter besprühten mit schwarzer Farbe eine Garagenwand und einen Zaun eines Anwesens und verursachten Sachschaden. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinwiese auf die unbekannten geben können, werden gebeten, dies der Polizei in Sulz, Telefon 07454 92746, mitzuteilen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell