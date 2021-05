Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Mann in psychischem Ausnahmezustand verursacht Gleissperrung

Lahr (ots)

Eine Person in einem offenbar psychischem Ausnahmezustand hat gestern Abend in Lahr Streifen der Bundes- und Landespolizei beschäftigt. Der 34-jährige kanadische Staatsangehörige war zunächst in einem Zug zwischen Offenburg und Lahr negativ aufgefallen, indem er sich gegenüber dem Zugbegleiter aggressiv verhielt. Nach seinem Ausstieg im Bahnhof Lahr hat er sich dann in die Gleise gesetzt und so eine kurzzeitige Gleissperrung verursacht. Er wurde daraufhin zu seinem eigenen Schutz in Gewahrsam genommen und in eine Fachklinik gebracht.

