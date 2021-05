Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Ausweismissbrauch aufgeflogen

Kehl (ots)

Im Rahmen der intensivierten Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen im Grenzgebiet zu Frankreich, haben Beamte der Bundespolizei vergangene Nacht einen Ausweismissbrauch aufgedeckt. Ein 21-jähriger kamerunischer Staatsangehöriger, der als Insasse eines Fernreisebusses aus Frankreich am Grenzübergang Kehl Europabrücke kontrolliert wurde, wies sich mit einem französischen Aufenthaltstitel aus. Den Beamten fiel auf, dass das Lichtbild im Dokument nicht mit dem tatsächlichen Ausweisinhaber übereinstimmte. In der polizeilichen Vernehmung gab er an, den Aufenthaltstitel in Frankreich gefunden zu haben. Er stellte einen Asylantrag und wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen zur Landeserstaufnahmestelle nach Karlsruhe entlassen. Der französische Aufenthaltstitel wurde sichergestellt.

