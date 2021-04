Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Brand eines Holzschuppens

Am Mittwoch, den 31.März 2021, gegen 20.25 Uhr kam es in der Straße Hinter der Riege zum Brand eines Holzschuppens. Ein Anwohner des Hauses hatte eine Zigarettenkippe in einer dortigen Restmülltonne entsorgt, wodurch diese in Brand geriet und das Feuer auf einen angrenzenden Holzschuppen übergriff. Das Feuer konnte zunächst durch Anwohner eingedämmt werden und wurde im weiteren Verlauf durch die freiwillige Feuerwehr Altenoythe, die mit 20 Kameraden vor Ort war, gelöscht. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1800 Euro.

Friesoythe - Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person

Am Mittwoch, den 31.März 2021, gegen 15.50 Uhr befuhr eine 28-jährige aus Emstek mit ihrem PKW, Volvo den Oldenburger Ring in Richtung Böseler Straße. Eine 31-jährige Edewechterin befand sich mit ihrem PKW, Kia dahinter. Als die Emstekerin mit ihrem PKW nach links in die Wangerooger Straße abbiegen wollte, bemerkte die Edewechterin dies zu spät und fuhr auf. Hierbei zog sie sich schwere Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 7000 Euro.

