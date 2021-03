Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 31. März 2021, kam es zwischen 06.00 und 07.00 Uhr am Kreisverkehr an der Ladestraße zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte ein Verkehrszeichen und entfernte sich anschließend, ohne sich um die Regulierung des Sachschadens zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442-808460) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfall mit schwer verletzter Pedelec-Fahrerin

Am Mittwoch, 31. März 2021, kam es gegen 11.00 Uhr auf der Großen Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 77-jährige Pedelec-Fahrerin und eine 79-jährige Pedelec-Fahrerin aus Vechta fuhren auf der Großen Straße, als die 77-Jährige abbiegen wollte. Hierbei kam es zum Zusammenstoß, durch den die 79-Jährige stürzte und schwer verletzt wurde. Im Rahmen der Rettungsmaßnahmen kam es zeitweise zu Verkehrsbehinderungen. Negativ aufgefallen war in diesem Zusammenhang ein Pkw-Fahrer, der an der Unfallstelle lautstark sein Unverständnis über die zeitweise Verkehrsbehinderung äußerte.

