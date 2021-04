Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lindern - Diebstahl eines Pkw-Kennzeichens

Am Mittwoch, 31. März 2021, kam es zwischen 09.00 und 12.35 Uhr in der Lastruper Straße zu einem Diebstahl. Ein bislang unbekannter Täter entwendete das hintere Kennzeichen EL-BO 49 eines roten Audi, der auf einem Parkplatz stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lindern (Tel. 05957-967790) entgegen.

Molbergen - Rollerfahrer flüchtet, Mitfahrer stürzt und verletzt sich schwer

Am Mittwoch, 31. März 2021, sollte auf der Straße Am Waldeck ein Rollerfahrer kontrolliert werden. Der Mitfahrer trug keinen Schutzhelm. Beim Erblicken des Streifenwagens ergriff der 15-jährige Rollerfahrer aus Molbergen die Flucht. Sein 14-jähriger Mitfahrer aus Molbergen, der keinen Helm trug, sprang während der Fahrt vom Roller ab und stürzte zu Boden und verletzte sich schwer. Er wurde durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus verbracht. Der 15-jährige Fahrer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Er konnte im Nachhinein ermittelt werden.

