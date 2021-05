Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Zweifach gesuchter Straftäter mit falschen Ausweisen erwischt

Offenburg/Kehl (ots)

Im Rahmen der intensivierten Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen im Grenzgebiet zu Frankreich, haben Beamte der Bundespolizei gestern einen zweifach gesuchten Straftäter verhaftet. Gegen den 41-jährigen algerischen Staatsangehörigen, der in einem Zug zwischen Offenburg und Kehl kontrolliert wurde, bestanden zwei Haftbefehle wegen Diebstahls. Durch die Bezahlung der Geldstrafen konnte er eine Freiheitsstrafe abwenden. Allerdings muss er mit einer Anzeige wegen Urkundenfälschung rechnen, denn der vorgezeigte bulgarische Personalausweis wie auch der bulgarische Führerschein stellten sich als Fälschung heraus. In der polizeilichen Vernehmung gab er an, beide Dokumente im Internet erworben zu haben.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell