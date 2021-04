Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Kennzeichendiebstahl

Bad Hönningen (ots)

Im Zeitraum vom Mittwochnachmittag bis Donnerstagnachmittag entwendeten unbekannte Täter das hintere amtliche Kennzeichen an einem geparkten VW Polo in der Sprudelstraße in Bad Hönningen.

