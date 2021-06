Polizei Dortmund

POL-DO: Öffentlichkeitsfahndung nach gefährlicher Körperverletzung - Polizei sucht nach zwei Tatverdächtigen

Bild-Infos

Download

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0639

Nach einer gefährlichen Körperverletzung im April sucht die Polizei nun mit Lichtbildern nach zwei Tatverdächtigen. Sie stehen im Verdacht, an der Nordstraße einen 23-Jährigen angegriffen zu haben.

Die Auseinandersetzung ereignete sich den ersten Zeugenangaben zufolge am 2. April 2021 gegen 16 Uhr. Mindestens zwei Männer griffen den Mann aus Schloß Holte-Stukenbrock zunächst auf dem Gehweg an. Die Auseinandersetzung verlagerte sich dann auf die Straße, wo einer der Angreifer den 23-Jährigen mit Steinen bewarf und der andere das am Boden liegende Opfer trat.

Mit Lichtbildern fahndet die Polizei nun nach den beiden Unbekannten: Kennen Sie die Männer und können Angaben zu ihrer Identität und/oder ihrem Aufenthaltsort machen? Dann melden Sie sich bitte beim Kriminaldauerdienst unter Tel. 0231/132-7441.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell