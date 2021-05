Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Unaufmerksamkeit mit Folgen

Euskirchen (ots)

Eine Frau parkte am Montagmittag (11.50 Uhr) ihren Pkw in der Berliner Straße. Sie holte kurz ein Parkticket am Parkautomaten. Dabei vergaß sie, ihren Pkw zu verschließen. Bei der Rückkehr stellt sie fest, dass jemand ihren Rucksack mit Inhalt vom vorderen Beifahrersitz gestohlen hat.

