Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Dreijähriger verletzt sich nach Zusammenstoß mit Pkw

Euskirchen-Kuchenheim (ots)

Ein dreijähriges Kind querte mit seinem Laufrad am Montag (14.20 Uhr) die Kaumannstraße. Eine 80-jährige Euskirchenerin fuhr mit ihrem Pkw die Kaumannstraße in Fahrtrichtung Kuchenheimer Straße. In Höhe der Einmündung kam es zum Zusammenstoß. Dabei stürzte der Junge und verletzte sich.

