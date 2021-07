Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tier ausgewichen, PKW überschlägt sich

Anrath (ots)

Am Freitag, 23. Juli 2021, um 23:22 Uhr, befuhr eine 21jährige Frau aus Willich mit ihrem PKW die L 361 aus Richtung Münchheide in Richtung Neersen. Eine vorausfahrende Zeugin gab an, dass sie im Rückspiegel beobachten konnte, dass die 21-Jährige einem Tier ausgewichen und nach links von der Fahrbahn abgekommen sei. Dabei überschlug sich der PKW mehrmals. Sowohl die Fahrerin als auch ein 18jähriger Mitinsasse wurden schwerverletzt. Sie wurden zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Ein weiterer Mitfahrer blieb unverletzt. Die PKW-Fahrerin konnte aufgrund ihrer Verletzungen keine Angaben zum Unfallhergang machen. Angaben zum Tier konnte vor Ort nicht erlangt werden./ HJR (594)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell