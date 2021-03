Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bad Fallingbostel: Einbrecher stehlen Tresor; Soltau: Fahrt in Schlangenlinien

Heidekreis (ots)

30.03 / Einbrecher stehlen Tresor

Bad Fallingbostel: In der Nacht zu Dienstag hebelten Einbrecher den rückwärtigen Zugang eines Geschäfts an der Vogteistraße auf, gelangten in das Objekt, durchsuchten es und entwendeten einen transportablen Tresor. Zur Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden.

31.03 / Fahrt in Schlangenlinien

Soltau: Nach einem Zeugenhinweis in der Nacht zu Mittwoch, gegen 00.30 Uhr, dass ein Fahrzeug in Schlangenlinien gefahren werde und mehrmals grundlos auf der Straße anhalte, kontrollierten Polizeibeamte den betreffenden Fahrzeugführer kurz darauf auf der Wieheholzer Straße. Der 35jährige Schneverdinger führte einen Atemalkoholtest durch. Das Ergebnis lautete 1,8 Promille. Eine Blutprobe sowie die Beschlagnahme des Führerscheins folgten.

