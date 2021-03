Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Munster: Fahrzeuge zerkratzt; Munster: Betrunkener Autofahrer verbringt Nacht in Polizeigewahrsam; Walsrode: Kokain am Steuer

Heidekreis (ots)

28.03 / Fahrzeuge zerkratzt

Munster: Unbekannte zerkratzten in der Nacht zu Sonntag drei an der Clausewitzallee Höhe Hausnummer 38 geparkte Fahrzeuge und verursachte dadurch einen Gesamtschaden von rund 2.000 Euro. Bei den Fahrzeugen handelte es sich um einen Mercedes, einen BMW und einen Mini Cooper. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Munster unter 05192/9600.

28.03 / Betrunkener Autofahrer verbringt Nacht in Polizeigewahrsam

Munster: Mit 1,98 Promille befuhr ein Pkw-Fahrer am Sonntagabend, gegen 18.20 Uhr die Hindenburgallee in Munster. Zeugen meldeten eine unsichere Fahrweise, wobei das Fahrzeug sowohl mehrmals in den Seitenraum gekommen sein soll als auch die Mittellinie überfahren habe. Die Polizei fahndete nach dem Fahrzeug und konnte es abgestellt an der Wilhelm-Bockelmann-Straße auffinden. Hinter dem Fahrzeug befand sich der mutmaßliche Fahrer und telefonierte. Der 59-Jährige bejahte, gefahren zu sein und führte einen Atemalkoholtest durch. Nachdem der Test fast zwei Promille anzeigte, nahmen die Beamten den Mann mit zur Blutprobe und leiteten ein Strafverfahren ein. Da er trotz Untersagung sein Auto weiterfahren wollte und ankündigte, es zu diesem Zweck kurzzuschließen, verbrachte der uneinsichtige Mann die Nacht im Polizeigewahrsam.

28.03 / Kokain am Steuer

Walsrode: Ein 30jähriger Autofahrer wurde am Sonntagvormittag auf der K 157 von Polizeibeamten angehalten und kontrolliert. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Kokain. Eine Blutprobenentnahme und die Untersagung der Weiterfahrt waren die Folge.

