POL-UL: (UL) Ulm - Zu schnell durch die Probezeit

Eine Anzeige hat sich am Sonntag ein junger Fahrer in Ulm eingehandelt.

Eigentlich hätte der 19-Jährige es besser wissen müssen, zumal seine Fahrschulausbildung noch nicht allzu lange her war. Immerhin läuft seine Probezeit noch. Das hielt ihn offenbar nicht davon ab, mit einem Mercedes zu schnell die Olgastraße entlang zu fahren. Just zu dieser Zeit, zwischen 23 Uhr und Mitternacht, überprüfte die Polizei die Geschwindigkeit der Fahrzeuge auf dem Innenstadtring. Der 19-Jährige mit seinem 600-PS-Auto fuhr statt der erlaubten 30 km/h mit deutlich über 70 km/h. Das bringt ihm ein Fahrverbot, ein Bußgeld, Punkte sowie eine Nachschulung ein.

Die Polizei rät dringend, sich an die Geschwindigkeitsbeschränkungen zu halten. Sie schützen andere Verkehrsteilnehmer oder, wie in diesem Fall, die Anwohner vor Lärm. Wer sich also verantwortungsbewusst verhält, fährt nicht zu schnell.

