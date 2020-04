Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Diebe schieben Roller weg

Nach einem Motorroller sucht seit Sonntag die Polizei in Ulm.

Ulm (ots)

Der Roller stand bis gegen 19.15 Uhr in der Radgasse in Ulm. Wie die Polizei inzwischen ermittelte, schoben zu dieser Zeit zwei Unbekannte den Roller mit dem Kennzeichen 734HAT weg. Seither fehlt das schwarze Zweirad. Die Polizei (Tel. 0731/1880) sucht jetzt Roller und Diebe. Sie empfiehlt, Zweiräder immer mit einem stabilen Schloss an einen festen Gegenstand anzuschließen. Den besten mechanischen Diebstahl-Schutz bieten stabile Bügel- oder Panzerkabelschlösser. Beim Kauf auf "geprüfte Qualität" und hochwertiges Material, wie durchgehärteten Spezialstahl, sowie massive Schließsysteme achten. Hilfe bei der Suche nach einem guten Schloss bietet der Verband Schadensversicherer (VdS). Auf der Website des Verbands unter www.vds-home.de finden Interessierte in der Rubrik "Einbruch & Diebstahl" eine Übersicht über VdS-getestete und zertifizierte Zweiradschlösser. VDS geprüfte Zweiradschlösser werden in die Klassen A (Fahrräder) und B (Motorräder) eingestuft. Das Gütesiegel VdS steht für Qualität und Zuverlässigkeit. Mit dem VdS-Gütesiegel versehene Schlösser wurden in den VdS-Laboratorien umfangreichen und strengen Tests unterzogen.

