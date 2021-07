Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Autofahrerin fährt Kind an und davon- Polizei bittet um Hinweise

Kempen: (ots)

Ein elfjähriges Mädchen ist am Donnerstag gegen 12:30 Uhr auf dem Parkplatz des Trinkgut-Marktes an der Kleinbahnstraße von einer Autofahrerin angefahren und leicht verletzt worden. Die Seniorin setzte ihre Fahrt mit dem Bemerk, es sei nichts passiert, fort. Das Verkehrskommissariat bittet um Hinweise unter der Rufnummer 02162/377-0. Nach Schilderung des Kindes und seiner Mutter waren die beiden Kempenerinnen damit beschäftigt, Getränkekisten in den Kofferraum zu laden. Als das Mädchen den Einkaufswagen wegbringen wollte, setzte aus der gegenüberliegenden Parktasche ein schwarzer Kleinwagen rückwärts und erfasste das Mädchen am Bein. Die Mutter des Kindes sprach die Fahrerin an. Diese erklärte, es sei ja nichts passiert. Die Mutter holte etwas zu schreiben aus ihrem Auto, worauf die Autofahrerin davon fuhr. Es handelte sich bei der Frau um eine etwa 80-jährige Frau mit weiß-grauem, schulterlangem Haar. Die Polizei ermittelt wegen Verdachts der Verkehrsunfallflucht und fahrlässigen Körperverletzung./ah (594)

