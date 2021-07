Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kandern: Brand von gelagertem Brennholz

Am Donnerstag, 29.07.2021, gegen 01.15 Uhr, wurde die Feuerwehr zu einem Brand in die Hauptstraße gerufen. Auf einem Firmengelände brannten mehrere Gitterboxen, in welchen Brennholz gelagert war. Der Brand konnte von der Feuerwehr schnell gelöscht werden. Insgesamt fielen fünf dieser Boxen sowie das darin gelagerte Holz dem Feuer zum Opfer. Die Schadenshöhe ist hier nicht bekannt. Aufgrund der Gesamtumstände hat die Polizei die Ermittlungen wegen dem Verdacht einer Brandstiftung aufgenommen.

