POL-FR: Lörrach: Brand in einem Rohbau

Der Feuerwehr wurde am Mittwoch, 28.07.2021, gegen 03.50 Uhr, ein Gebäudebrand in der Chrischonastraße gemeldet. Auf einem Rohbau eines Einfamilienhauses kam es zu einem Brand auf der Terrasse, welcher von der Feuerwehr rasch gelöscht wurde. Als Brandursache könnten Schweißarbeiten, welche dort tagsüber stattfanden, in Frage kommen. Es liegt die Vermutung nahe, dass es dadurch zu einem Schwelbrand an dem Dämmmaterial kam. Der Sachschaden wird auf mindestens 30.000 Euro geschätzt.

